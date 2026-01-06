Europeus querem EUA a fiscalizar cessar-fogo e força europeia

Os Estados Unidos deverão fiscalizar o cessar-fogo na Ucrânia e apoiar uma força multinacional europeia em caso de ataque russo, defendem num projeto de declaração os aliados europeus de Kiev hoje reunidos em Paris.

De acordo com a minuta da declaração conjunta, divulgada pela agência de notícias francesa AFP, os aliados da Ucrânia estão prontos para dar garantias de segurança "juridicamente vinculativas".

Os países que apoiam Kiev, um grupo conhecido como a Coligação dos Voluntários, estão hoje reunidos em Paris para debater "garantias de segurança sólidas" para a Ucrânia, consideradas fundamentais para uma paz duradoura.

Numa mensagem publicada nas redes sociais pouco ates do início da reunião, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, garantiu que a União Europeia (UE) "apoiará a Ucrânia em todas as etapas para garantir a sua soberania, segurança e prosperidade".

Em Paris, reafirmarão o apoio à Ucrânia e avançarão "nas contribuições para alcançar garantias de segurança sólidas", escreveu.

A reunião conta com a participação dos Estados Unidos, para consolidar a "convergência" entre europeus, ucranianos e norte-americanos sobre as garantias de segurança da Ucrânia, incluindo as que serão dadas caso a Rússia viole um potencial cessar-fogo e retome a guerra