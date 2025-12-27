UE congratula-se com o acordo de cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja

A União Europeia congratulou-se com o acordo de cessar-fogo alcançado hoje entre a Tailândia e o Camboja, pondo fim ao mais recente episódio de um conflito fronteiriço que fez quase 100 mortos em duas semanas.

A tensão entre os dois países aumentou, à medida que se registam mais ataques junto à fronteira, onde já morreram 96 pessoas em ambos os territórios este mês.

As autoridades tailandesas reportaram 23 militares mortos -- além de 42 civis -- enquanto outros 31 civis morreram em território cambojano.

Os dois países trocaram inúmeras acusações de provocações ao longo da fronteira nas últimas semanas, reacendendo a escalada do conflito, que começou em julho último, e que levou ao citado acordo.

Neste contexto, a União Europeia congratula-se com o cessar-fogo assinado hoje pelo Camboja e pela Tailândia, mas aproveita a oportunidade para instar ambas as partes a agirem de boa-fé na sua implementação e na prevenção de uma retoma das hostilidades.

Da mesma forma, a UE agradece à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) pelo seu papel de mediadora e pelo contributo positivo que deu para este desfecho.

A declaração da UE conclui sublinhando que Bruxelas está preparada para prestar todo o apoio necessário para consolidar o fim da violência.