Zelensky anuncia reunião para breve com responsáveis europeus e dos EUA em Kiev

O Presidente ucraniano anunciou hoje esperar uma reunião em breve, na Ucrânia, entre responsáveis do país, europeus e norte-americanos para avançar nas negociações com o objetivo de pôr fim à guerra com a Rússia.

"Nos próximos dias, queremos organizar uma reunião, a nível de assessores. Rustem Umerov [negociador ucraniano] já está em contacto com todos os assessores norte-americanos e europeus. Queremos que essa reunião, finalmente, aconteça na Ucrânia e acredito que faremos todo o possível para que isso ocorra", disse Volodymyr Zelensky, em conferência de imprensa via Internet.

Entretanto, os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia "garantias de segurança sólidas" contra a invasora Rússia por um período de 15 anos, renovável, afirmou.

Zelensky acrescentou ter pedido ao homólogo norte-americano, Donald Trump, no encontro de domingo, na Florida, um prazo mais longo.

"Eu, realmente, queria que estas garantias fossem mais prolongadas. E disse [a Trump] que, realmente, gostaríamos de considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos", afirmou, em conferência de imprensa via Internet, adiantando que Trump se mostrou aberto à proposta.

No domingo, Trump anunciou que Rússia e Ucrânia concordaram negociar através de um grupo de trabalho, formado pelos principais colaboradores, para finalizar um acordo de paz "nas próximas semanas".

"A Ucrânia vai contribuir com algumas pessoas muito boas que estavam a almoçar hoje", disse em conferência de imprensa o líder dos EUA, que, numa ligação telefónica anterior, com o Presidente russo, Vladimir Putin, obteve a aceitação do Kremlin para esta mediação.

Trump falava aos jornalistas após o encontro com Zelensky, na Florida (sudeste dos EUA).

Rússia e Ucrânia estão em guerra há quase quatro anos, depois de as tropas russas terem invadido território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022.