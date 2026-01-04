“Queremos uma transição pacífica”

À margem do Mega Bolo-Rei, realizado em Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional afirmou não antever um cenário de guerra civil na Venezuela, defendendo que, neste momento, Nicolás Maduro não exerce um poder efectivo. Ainda assim, Miguel Albuquerque considerou que permanece por esclarecer quem assegurará a governação nos próximos dias e se o desfecho da situação poderá passar por um processo de negociação.

Supremo da Venezuela aponta Delcy Rodríguez como líder após captura de Maduro O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ, na sigla em castelhano) decidiu que a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez deverá assumir a presidência interina, após a captura do líder Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Relativamente à comunidade madeirense e portuguesa residente na Venezuela, Miguel Albuquerque garantiu que os contactos estão a ser mantidos de forma permanente, quer com os representantes da diáspora, quer ao nível institucional. O governante revelou ter mantido conversações com o Presidente da República e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, assegurando que, apesar de alguma apreensão, o clima vivido pela comunidade é, nesta fase, de relativa calma.

PR falou com ministro da Defesa e presidente do Governo da Madeira O Presidente da República, além do permanente contacto com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a situação da Venezuela, falou também com o ministro da Defesa e o presidente do Governo Regional da Madeira.

O presidente do Governo Regional indicou ainda que alguns cidadãos venezuelanos já chegaram à Madeira sem qualquer registo de incidentes, admitindo, no entanto, que novas deslocações possam ocorrer caso a situação política e social se deteriore. Por outro lado, sublinhou que uma Venezuela democrática, com crescimento económico, maior justiça social e desenvolvimento, será positiva para todos, incluindo para a Madeira, lembrando que existem situações sociais particularmente delicadas entre os venezuelanos integrados na Região.