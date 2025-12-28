EUA apelam a cumprimento imediato de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, instou ontem o Camboja e a Tailândia a cumprir "de imediato" o acordo de cessar-fogo alcançado nas respetivas fronteiras, pelo qual felicitou os dois países.

"Instamos o Camboja e a Tailândia a cumprirem imediatamente esse compromisso e a implementarem integralmente os termos dos Acordos de Paz de Kuala Lumpur", disse Rubio, através de um comunicado.

Os Estados Unidos da América juntaram-se a outros países para saudar o anúncio do cessar-fogo entre Camboja e Tailândia que pôs fim às hostilidades na sua fronteira.

No início deste ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, desempenhou um papel de mediador entre os países asiáticos para ajudar a alcançar uma trégua inicial e, depois, um acordo de cessar-fogo, que foi suspenso pela Tailândia depois de vários dos seus soldados ficarem feridos na explosão de uma mina na fronteira entre os dois países.

Os chefes de defesa da Tailândia e do Camboja assinaram hoje um acordo de cessar-fogo com efeito imediato, ao longo da fronteira comum, onde os confrontos militares, iniciados a 07 de dezembro, causaram cerca de 100 mortos e quase 700 mil deslocados.

Ambas as forças armadas comprometeram-se a evitar provocações, como movimentações de tropas nas áreas fronteiriças que têm sido palco da longa disputa territorial, bem como a garantir o regresso seguro dos deslocados.

Os dois países estão há muito em desacordo sobre o traçado da fronteira de 820 quilómetros que os divide, decidida durante o período colonial francês.

Os dois países deram início na quarta-feira a um ciclo de negociações com duração prevista de quatro dias, que foi hoje concluído.

As negociações decorreram num posto fronteiriço da província tailandesa de Chanthaburi, depois de o Camboja ter inicialmente exigido um "local neutro".

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, revelou na sexta-feira que manteve uma conversa telefónica com Marco Rubio, na qual discutiram formas de garantir um cessar-fogo ao longo da fronteira.