Conheça os destaques dos jornais de hoje

Visão:

- "A polarização está a pôr-nos mais loucos, divididos e agressivos. Portugal no divã"

- "O fim do consenso na política tem reflexos dramáticos na vida em sociedade, destruindo amizades e afastando familiares. Como é que isto aconteceu, segundo os psiquiatras e os psicólogos"

- "Técnicas para recuperar o diálogo perdido. Ainda é possível saltar as trincheiras?"

- "2026. Guia para enfrentar um ano de grandes decisões"

- "Entrevista. António Damásio. 'A tecnologia moderna menospreza a capacidade de sentir'"

Público:

- "Fisco não vai poder retirar benefícios fiscais a doentes oncológicos"

- "Em 2026. Daniela Braga, Isabel Guerreiro, Flávio Bolsonaro, Diogo Ribeiro, Rosário Ramalho e outras sete figuras que vamos seguir no próximo ano"

- "Vem aí o maior Mundial de futebol de sempre"

- "Guerra na Ucrânia. Rússia endurece posição após ataque negado por ucranianos"

- "4000 milhões. Finanças antecipam pagamento da dívida"

Jornal de Notícias:

- "Milhões do jogo para financiar Saúde e apoios sociais estão a crescer"

- "GNR barricou-se no posto para não ser preso. Sérgio Ribeiro foi condenado a 13 anos por burlas. Estava armado e resistiu à detenção pelos colegas em Felgueiras"

- "Figuras do ano. Uma aposta ganha e um regresso perturbador. Redação JN escolheu Montenegro e Trump"

- "Sondagem. Maioria dos portugueses (77%) apoiam investimento em defesa"

- "Gaia. Mosteiro da Serra do Pilar está degradado mas terá obras em 2026"

- "Porto. Autarca quer proibir pesados na VCI às horas de ponta"

- "Monção. Casa ardeu e não há pistas sobre a moradora"

- "F. C. Porto. Lesão não afasta Diogo Costa do jogo nos Açores"

- "Miguel Araújo. Novo álbum na passagem do ano"

O Jornal Económico:

- "Hotéis apostam cada vez mais nas reservas diretas"

- "Dois anos sempre a subir coroam BCP no Stoxx 600"

- "Portugal sobe no índice de competitividade fiscal, mas ainda está no 33.º lugar"

- "Há 40 anos Portugal estava a um passo de entrar na CEE"

- "Ctrl-Alt...Delete. Sistema informático do aeroporto finalmente suspenso"

- "Caixa aumenta rede de contato com PME e diz que não fecha balcões"

- "Portugueses celebram ano novo em casa, só um em cada cinco viaja"

- "APA chumba projeto de central fotovoltaica"

- "Grupo Solverde fecha ano a crescer 6%"

O Jogo:

- "FC Porto. [Samu] Atirador de elite. Depois de Jackson Martínez, nenhum portista tinha chegado tão rápido aos 30 golos na I liga"

- "Foi só um susto: Diogo Costa apto para o Santa Clara"

- "Desde 2018/19 que dragões não fechavam dezembro na liderança"

- "Braga oficializa avançado Samy Merheg"

- "Benfica. Sidny até 2030 e cláusula de 60 MEuro. Lateral é o primeiro reforço para a segunda metade da época. 'Telefonema de Mourinho foi curto e forte'"

- "André Luiz associado ao Besiktas e Durosinmi ao West Ham"

- "Sporting. Rui Borges, o conquistador. Os números de um ano do treinador de Mirandela em Alvalade"

- "Regresso de Biel descartado"

- "'No MotoGP faltou uma pontinha de sorte'. Entrevista. Miguel Oliveira faz o balanço de 15 anos no Mundial de motociclismo e mostra-se otimista com as Superbikes. 'A expectativa é lutar pelo título'"

A Bola:

- "Aí está o primeiro. Sidny Cabral assina pelo Benfica até 2030. 'Estou ansioso por jogar e quero títulos'. Vontade de André Luiz pode ajudá-lo a ser o segundo reforço de inverno"

- "Sporting. Maxi Araújo faz ouvidos moucos a ofertas de fora"

- "'Ainda sonho com equipa A do Sporting'. Domingos Duarte"

- "Flor Bonsegundo em entrevista. 'Vim para ganhar'"

- "FC Porto. Diogo Costa estará apto para os Açores"

- "Internacional. Ronaldo e Félix marcam mas perdem pontos"

- "Ruben Amorim tropeça frente ao último classificado"