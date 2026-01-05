Saiba quais os percursos pedestres que se encontram encerrados na Região

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou, hoje, quais os percursos pedestres que se encontram, neste momento, encerrados ou condicionados. No entanto, deixa um alerta para a necessidade de atenção redobrada, devido às condições climatéricas, nos trilhos que estão transitáveis.

Além disso, pede que seja comunicada ao IFCN a queda de pedras ou obstrução dos percursos pedestres para que possa ser feita uma intervenção no respectivo local.

Percursos encerrados:

• PR 1.3 Vereda da Encumeada

• PR 5 Vereda das Funduras

• PR 7 Levada do Moinho

• PR 9 Levada do Caldeirão Verde

• PR 10 Levada do Furado

• PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

• PR 20 Vereda do Jardim do Mar

• PR 27 Glaciar de Planalto

• PR 28 Levada da Rocha Vermelha

• PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)

Percursos parcialmente transitáveis:

• PR 1 Vereda do Areeiro - percurso transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2

• PR 2 Vereda do Urzal - percurso transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2

• PR 4 Levada do Barreiro

• PR 12 Caminho real da Encumeada - percurso transitável desde a Boca da Corrida até ao km 3,5

• PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal - percurso transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana