Saiba quais os percursos pedestres que se encontram encerrados na Região
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou, hoje, quais os percursos pedestres que se encontram, neste momento, encerrados ou condicionados. No entanto, deixa um alerta para a necessidade de atenção redobrada, devido às condições climatéricas, nos trilhos que estão transitáveis.
Além disso, pede que seja comunicada ao IFCN a queda de pedras ou obstrução dos percursos pedestres para que possa ser feita uma intervenção no respectivo local.
Percursos encerrados:
• PR 1.3 Vereda da Encumeada
• PR 5 Vereda das Funduras
• PR 7 Levada do Moinho
• PR 9 Levada do Caldeirão Verde
• PR 10 Levada do Furado
• PR 16 Levada Fajã do Rodrigues
• PR 20 Vereda do Jardim do Mar
• PR 27 Glaciar de Planalto
• PR 28 Levada da Rocha Vermelha
• PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)
Percursos parcialmente transitáveis:
• PR 1 Vereda do Areeiro - percurso transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2
• PR 2 Vereda do Urzal - percurso transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2
• PR 4 Levada do Barreiro
• PR 12 Caminho real da Encumeada - percurso transitável desde a Boca da Corrida até ao km 3,5
• PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal - percurso transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana
