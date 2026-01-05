MNE recebeu "notícias tranquilizadoras" da comunidade e defende González como PR legítimo

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse hoje ter "notícias tranquilizadoras" da comunidade portuguesa residente na Venezuela, dois dias após o ataque norte-americano, e insistiu que Portugal considera o opositor Edmundo González Urrutia como "o Presidente legítimo".

"Continuamos a ter, até agora, notícias tranquilizadoras da situação da comunidade portuguesa na Venezuela", afirmou Paulo Rangel aos jornalistas, após a sessão de abertura do Seminário Diplomático, encontro anual de diplomatas portugueses, em Lisboa.

O governante reiterou que os cerca de meio milhão de membros da comunidade portuguesa, entre cidadãos nacionais e lusodescendentes, estão "numa situação de volatilidade" e que a responsabilidade do Governo é "cuidar deles", defendendo a necessidade de trabalhar para uma "solução que traga estabilidade".