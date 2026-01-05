Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo de sinal 6

A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de agitação marítima e de vento fortes até às 6 horas do dia 6 de Janeiro, amanhã. Além disso, foi emitido aviso de mau tempo de sinal 6, indicando condições marítimas e atmosféricas perigosas, recomendando especial atenção a todas as actividades no mar e junto à costa.

O vento será de NE fresco a muito fresco, podendo ser por vezes forte a partir da tarde.

A visibilidade será geralmente boa, embora por momentos possa ser moderada.

A ondulação na costa Norte varia entre 3 e 4 metros, podendo atingir temporariamente 3,5 a 4,5 metros, enquanto na costa Sul se mantém entre 1 e 2 metros, proveniente do quadrante S.