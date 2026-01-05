Preços das casas para arrendar na Madeira subiram 2,2% em Dezembro

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira subiram 2,2% em Dezembro face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na Região tinha um custo de 15,5 euros por metro quadrado (euros/m2) no final deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi de 4,1%.

No Funchal, o preço do arrendamento subiu 6% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 16,2 euros. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 5,6%.

A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação subiu 0,9% nos últimos doze meses, situando-se em 16,4 euros/m2.

O preço das casas para arrendar aumentou na maioria das capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, tendo-se verificado apenas uma descida no Porto (-1,4%) ao longo do último ano. Entre as cidades com maiores subidas anuais destacam-se Ponta Delgada (22,6%), Viana do Castelo (12,3%) e Leiria (12%). Seguem-se Setúbal (7,6%), Viseu (7,4%) e Funchal (6%). Também se registaram aumentos em Coimbra e Braga (ambas com 4%), Santarém (3,6%), Bragança (3,3%) e Aveiro (3%). As subidas foram mais moderadas em Évora (1,7%) e Lisboa (1,2%).

Lisboa mantém-se como a cidade mais cara para arrendar casa, com 22,1 euros/m2, seguida do Porto (17,4 euros/m2) e do Funchal (16,2 euros/m2). Logo depois surgem Setúbal (13,5 euros/m2), Coimbra (11,9 euros/m2), Ponta Delgada e Évora (ambas com 11,8 euros/m2) e Aveiro (11,5 euros/m2). No segmento intermédio encontram-se Braga (10,1 euros/m2), Viana do Castelo (9,5 euros/m2), Leiria (8,9 euros/m2) e Santarém (8,7 euros/m2). As capitais mais económicas continuam a ser Viseu (7,8 euros/m2) e Bragança (6,2 euros/m2).

Dos 20 distritos e ilhas analisados, os preços das casas para arrendar subiram em 17 e desceram em três: Guarda (-5,9%), Beja (-1%) e Porto (-0,9%). As maiores subidas anuais registaram-se na ilha de São Miguel (22,1%) e em Viana do Castelo (12,1%). Seguem-se Castelo Branco (9,3%), Braga (8,9%), Coimbra (7,6%), Setúbal (5,8%), Faro (5,6%), Viseu (5,3%) e Aveiro (5%). Também se observaram aumentos em Bragança (3,6%), Portalegre (3,3%), Leiria (2,8%), Santarém (2,4%), ilha da Madeira (2,3%), Vila Real (2,2%), Évora (1,9%) e Lisboa (1,1%).

No ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, Lisboa lidera, com 20,2 euros/m2, seguida do Porto (15,5 euros/m2) e da ilha da Madeira (15,5 euros/m2). Logo depois surgem Faro (15,1 euros/m2) e Setúbal (14,2 euros/m2). Com valores de arrendamento habitacional acima dos 10 euros/m2 estão ainda a ilha de São Miguel (11,9 euros/m2), Coimbra (11,2 euros/m2) e Évora (11,1 euros/m2). Braga (10,3 euros/m2) e Aveiro e Beja (ambos com 10,1 euros/m2) completam este grupo. Seguem-se Leiria (9,8 euros/m2) e Viana do Castelo (9,4 euros/m2). Entre os mercados mais acessíveis encontram-se Bragança (5,7 euros/m2) e Guarda (6,4 euros/m2), seguidos por Portalegre (7,1 euros/m2), Vila Real (7,6 euros/m2), Viseu (7,7 euros/m2), Castelo Branco (8 euros/m2) e Santarém (8,4 euros/m2).