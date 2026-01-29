94.º Encontro dos ex‑combatentes realiza‑se na Ponta do Sol a 1 de Fevereiro

O Agrupamento Mensal dos Militares da Madeira que Serviram no Ultramar (AMMMSU) anunciou a realização do seu 94.º Encontro, no próximo dia 1 de Fevereiro de 2026, na Igreja Paroquial da Ponta do Sol (Nossa Senhora da Luz).

O programa começa às 10h30 com a celebração de uma missa, seguindo-se às 11h15 uma homenagem aos militares falecidos durante a guerra do Ultramar e após o regresso das missões, cerimónia que terá lugar na própria igreja paroquial.

O encontro inclui ainda um almoço-convívio às 13h00, no restaurante Em Trianguloso, nos Canhas, cuja despesa será partilhada entre os participantes. As famílias estão convidadas a participar na iniciativa.

A organização garante o cumprimento de todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional, assegurando a segurança dos participantes durante o evento.

O AMMMSU mantém assim a tradição dos seus encontros mensais, reunindo ex-combatentes e familiares para homenagear os militares madeirenses que serviram no Ultramar e reforçar os laços de convívio entre os membros da associação.