Conselho de Ministros vai aprovar investimentos para tornar "transportes mais competitivos"

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Conselho de Ministros vai aprovar, na quinta-feira, investimentos que permitirão "transportes públicos mais competitivos", elegendo como objetivos centrais de várias políticas governativas fixar recursos humanos e atrair mais investimento estrangeiros.

Luís Montenegro falava no debate quinzenal, em resposta ao líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que leu uma longa carta aberta de uma cidadã, Carolina Sampaio Dinis, publicada no seu Linkedin, em que agradeceu ao Governo as medidas destinadas a apoiar os jovens até 35 anos na compra da primeira casa.

Na resposta, o primeiro-ministro disse que o Governo estava apenas "a fazer a sua obrigação" e anunciou novidades em matéria de mobilidade, sem detalhar quais.

"Amanhã no Conselho de Ministros vamos decidir coisas importantes no domínio da mobilidade, vamos ter mais investimentos no domínio da mobilidade, para termos também transportes públicos competitivos, para termos ainda mais fatores de qualidade de vida", disse.

O chefe do executivo disse que um dos objetivos centrais do Governo é que "as pessoas se sintam bem, aquelas que já estão em Portugal, e aquelas que porventura queiram vir para Portugal, construir também os seus projetos de vida".

"Essa é a obrigação do Governo e nós estamos aqui efetivamente para isso. Nós estamos aqui mesmo só para isso, estamos aqui concentrados e focados nisso", afirmou.

Montenegro destacou também, como outro objetivo central, a atração de investimento direto estrangeiro, repetindo números que já tinham sido anunciados na terça-feira pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

"2025 foi o ano recorde de captação de investimento por parte da AICEP, só comparável mesmo ao ano em que fechámos o contrato da Autoeuropa (...) Nós estamos a falar de 3.590 milhões de euros de contratos assinados em 2025", destacou.

Montenegro referiu que este investimento, feito em várias áreas, vai permitir localizar em Portugal "projetos de investimento que deem previsibilidade a todo o segmento de cada uma destas áreas e deem também aos recursos humanos as condições para se fixarem aqui".

Enquanto Hugo Soares lia a carta da jovem de 33 anos ouviu-se muito burburinho das várias bancadas no hemiciclo, que o líder parlamentar do PSD lamentou, aproveitando para agradecer ao Governo várias políticas públicas, com uma palavra especial para a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

"O essencial das políticas públicas é mudar a vida das pessoas. É resolver o problema concreto da vida de cada uma e de cada um dos portugueses. Quando em Braga, sra. ministra da Saúde, hoje pode haver cirurgias cardiotorácicas para salvar a vida de muitos portugueses, nós temos que lhe agradecer. Quando os tempos de espera nas urgências diminuem ano após ano, nós temos que agradecer ao Governo", afirmou.

O primeiro-ministro concordou com este diagnóstico e respondeu diretamente à carta aberta.

"Ela não tem de agradecer, nós é que temos de lhe agradecer por confiar em Portugal, nós é que temos de agradecer aos jovens portugueses por acreditarem em Portugal e nós precisamos que eles acreditem em Portugal", afirmou.

Montenegro aproveitou o mote para passar em revista algumas das medidas já tomadas pelo executivo em matéria de habitação ou na valorização salarial da função pública,

"Da parte do Governo, aquilo que nós podemos dizer é que a nossa ação visa transformar o país, visa tratar daquilo que é de todos, visa reformar em nome de todos o país para podermos intervir e mudar a vida de cada um", disse.