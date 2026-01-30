Morreu actriz Catherine O'Hara, celebrizada por filme 'Sozinho em Casa'

A atriz canadiana Catherine O'Hara, celebrizada pelos papéis em filmes como "Sozinho em Casa" e "Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-se" morreu, aos 71 anos, noticiou hoje a comunicação social norte-americana.

Nos últimos anos, voltou à ribalta nas séries premiadas "Bem-vindos a Schitt's Creek" e "The Studio".

Catherine O'Hara morreu na sua residência, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, na sequência de uma doença breve, precisou a agência CAA, que a representava, à revista Variety.

Nascida em Toronto, no Canadá, em 1954, estreou-se no cinema em 1980.

Em 1988, vestiu a pele de madrasta de Winona Ryder em "Beetlejuice -- Os Fantasmas Divertem-se", do cineasta Tim Burton.

Mas foi em 1990 que obteve notoriedade mundial, ao desempenhar o papel de mãe de Kevin, encarnado por Macaulay Culkin, o menino deixado "Sozinho em Casa".