Morreu o antigo atleta Fernando Mamede

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar, através de um comunicado, pela morte de Fernando Mamede, antigo atleta dos Leões que faleceu esta terça-feira aos 74 anos.

"Um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade, especializou-se nas provas de fundo. Para além das inúmeras medalhas, entre elas a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981, foi recordista europeu e mundial", lê-se.

Participou ainda em três edições dos Jogos Olímpicos (1972, 1976 e 1984) e contribuiu para várias conquistas colectivas do Sporting CP, sendo até hoje lembrado como uma lenda da modalidade.

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube", termina.