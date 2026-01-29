Seguro foi sozinho a Leiria na 4.ª feira e ficou chocado com grau de devastação

O candidato presidencial António José Seguro revelou hoje que se deslocou sozinho na quarta-feira à região de Leiria e mostrou-se "chocado e impressionado" com o "grau de devastação" deixado pela tempestade Kristin, apelando à solidariedade nacional.

"Ontem desloquei-me sozinho à região de Leiria, mais concretamente à cidade de Leiria, e fi-lo para não interferir com todas as intervenções de recuperação que estão a ser feitas por parte da Proteção Civil", disse Seguro aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Almada.

O candidato apoiado pelo PS disse que ficou "chocado e impressionado com o grau de destruição e de devastação" que há naquela região e apelou à "solidariedade nacional" e ao Governo português para que "rapidamente ajude as autarquias e os serviços" para repor aquela situação.

"Há muita gente sem energia elétrica, a cidade de Leiria, eu estive lá ainda durante o dia e à noite, estava completamente às escuras, parecia uma cidade-fantasma, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de apoio, precisam que rapidamente se reponha a tranquilidade e, sobretudo, as estradas possam ser também transitáveis", apelou.

Insistindo no apelo à solidariedade nacional, Seguro disse não saber "se as pessoas já têm a dimensão" da tragédia e dos estragos, considerando necessário que "as instituições públicas possam responder mais eficazmente às pessoas que foram vítimas desta situação".

Questionado sobre o facto de o Governo ter decretado esta manhã situação de calamidade em Leiria e se isso significa que o executivo demorou a agir, o candidato mais votado na primeira volta disse apenas que o seu apelo é para que todos possam "fazer e dar o máximo" para "ajudar a resolver os problemas que existem em Leiria e para acabar com esta aflição das pessoas que ali vivem".

Concordando que decretar situação de calamidade ajuda, Seguro referi que o presidente da Câmara de Leiria "já tinha pedido e é necessário que todos, todos, possam ajudar e possam contribuir".

"Neste momento é necessário rapidamente repor a situação de se poder transitar nas estradas do concelho e também ali do Distrito, sei que há outras regiões também, quer no Distrito de Leiria, quer no Distrito de Santarém, isso é essencial", insistiu.

O pedido do candidato presidencial que vai disputar a segunda volta em 08 de fevereiro é que "todos os meios sejam colocados para repor o mais rapidamente possível a normalidade, a tranquilidade, quer no fornecimento de serviços elétricos, quer em matéria de fornecimento de água".

"Há muitas pessoas, milhares de pessoas que não conseguem contactar absolutamente com ninguém, porque as redes de telecomunicações também não estão a funcionar. Portanto, neste momento o apelo é para que todos façam um esforço e coloquem todos os meios ao serviço das populações e que rapidamente se possa repor a normalidade e a tranquilidade", enfatizou.

Seguro disse que tem estado em contacto com os autarcas da região e que uma das preocupações do presidente da Câmara de Leiria é "a necessidade de geradores para poderem repor o fornecimento de energia elétrica em lares, em unidades de saúde".

Sobre a decisão de não ter levado a comunicação social e ter ido sozinho fazer a visita, dando conta só dela hoje, o ex-líder do PS explicou que não queria "interferir com os trabalhos que estão a ser feitos por parte da Proteção Civil".

"Eu fui sozinho fazer essa visita, fiz também nas Caldas da Rainha, embora as consequências não sejam tão graves como em Leiria, mas em Leiria estive lá, falei ao telefone com o presidente da Câmara várias vezes, com quem tenho mantido contacto", disse.

"E avisei que ia lá, mas quis exclusivamente ir sozinho para não interferir com os trabalhos que estão a ser feitos", acrescentou.