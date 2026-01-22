Filme 'Sinners' bate recorde com 16 nomeações para os Óscares

O filme "Sinners", de Ryan Coogler, bateu o recorde de nomeações para os Óscares com 16 de um total de 24 categorias possíveis, anunciou hoje a organização.

O filme, com Michael B. Jordan no papel principal de dois gémeos, está nomeado para Melhor Filme, Melhor Ator Principal, Melhor Ator Secundário (Delroy Lindo), Melhor Atriz Secundária (Wunmi Mosaku), Melhor Fotografia (Autumn Durald Arkapaw), Melhor Realização, Melhor Argumento (também por Ryan Coogler), entre outras.

O anterior recorde de nomeações fixava-se em 14 e era partilhado por três filmes: "Eva" (1950), de Joseph L. Mankiewicz, "Titanic" (1997), de James Cameron, e "La La Land", de Damien Chazelle.

O segundo mais nomeado para a 98.ª edição dos prémios do cinema de Hollywood é "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, com 13, tendo Leonardo DiCaprio sido nomeado para Melhor Ator Principal, e Benicio del Toro e Sean Penn para Melhor Ator Secundário, enquanto Teyana Taylor foi indicada para Melhor Atriz Secundária.

Thomas Anderson está nomeado também para Melhor Realização e para Melhor Argumento Adaptado, enquanto Michael Bauman concorre para Melhor Fotografia.

Para além de "Sinners" e "Batalha Atrás de Batalha", a categoria de Melhor Filme fica completa com "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, "F1", de Joseph Kosinski, "Frankenstein", de Guillermo del Toro, "Hamnet", de Chloe Zhao, "Marty Supreme", de Josh Safdie, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, "Valor Sentimental", de Joachim Trier, e "Train Dreams", de Clint Bentley.

Já a categoria de Melhor Ator Principal inclui ainda Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", Ethan Hawke, por "Blue Moon", e Wagner Moura, em "O Agente Secreto".

Para Melhor Atriz Principal concorrem Jessie Buckley, por "Hamnet", Rose Byrne, por "If I had legs I'd kick you", Kate Hudson, com "Song Sung Blue", Renate Reinsve, com "Valor Sentimental" e Emma Stone, em "Bugonia".

"Valor Sentimental", de Joachim Trier, está representado em todas as categorias de interpretação, exceto a de Melhor Ator Principal, uma vez que Stellan Skarsgard foi nomeado para Melhor Ator Secundário e Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas foram indicadas para Melhor Atriz Secundária.

Trier foi também nomeado para Melhor Realização e Melhor Argumento Original, para além de o filme estar nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, acumulando um total de nove.

"Valor Sentimental" e "O Agente Secreto" são os 12.º e 13.º filmes de língua não-inglesa a serem nomeados para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional no mesmo ano, sendo que apenas "Parasita", de Bong Joon Ho, conquistou ambas as categorias.

Segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, este ano está nomeado um número recorde de mulheres (74), incluindo Chloé Zhao para Melhor Realização e a primeira equipa de Som integralmente feminina, composta por Amanda Villavieja, Laia Casanovas e Yasmina Praderas, nomeada por "Sirat".

A 98.ª edição dos Óscares vai acontecer no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos da América.

A cerimónia vai voltar a ser apresentada pelo humorista Conan O'Brien.