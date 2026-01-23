Morreu o jornalista e investigador Orlando Raimundo

O jornalista e investigador Orlando Raimundo, que cobriu a revolução do 25 de Abril, morreu aos 77 anos, avançou a Dom Quixote, editora através da qual publicou obras como "O Último Salazarista".

"A Dom Quixote lamenta o desaparecimento do historiador e jornalista Orlando Raimundo, que se destacou como investigador do Estado Novo", lê-se numa nota partilhada pela editora nas redes sociais.

A notícia foi hoje avançada pelo jornal regional O Mirante, que indicou que Orlando Raimundo morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada.

Orlando Raimundo foi autor de várias obras sobre o período do Estado Novo, como "O Último Salazista", "A Outra Face de Américo Thomaz", "António Ferro, o Inventor do Salazarismo" ou "A Última Dama do Estado Novo e Outras Histórias do Marcelismo".

Orlando Raimundo foi, durante mais de três décadas, jornalista e cobriu o 25 de Abril para o jornal O Século.

Mais tarde, trabalhou no Diário Popular e no Expresso, onde esteve 20 anos.

Ajudou também a lançar o primeiro jornal da Guiné-Bissau livre e a fundar o Cenjor -- Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, segundo a informação partilhada pela Dom Quixote.

Orlando Raimundo licenciou-se em Ciência Política e Relações Internacionais e estudou jornalismo em Paris e Tóquio.