Madeira conhece hoje os chefs que vão integrar a Gala do Guia Michelin

O Guia MICHELIN, o Turismo de Portugal e a Associação de Promoção da Madeira promovem esta sexta-feira, 30 de Janeiro, uma conferência de imprensa no Mercado do Lavradores para apresentar os chefs da Região que irão cozinhar para o jantar dos convidados da Gala do Guia Michelin.

A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 terá lugar a 10 de Março no icónico hotel Savoy Palace, já distinguido com uma Chave Michelin.

O coordenador gastronómico da Gala será Chef Benoît Sinthon do restaurante madeirense II Gallo d'Oro, que recebeu duas Estrelas Michelin em 2025 e a Estrela Verde.

De acordo com as informações divulgados pelo Guia Michelin, serão reveladas na Madeira as novas Estrelas, os Bib Gourmand, os restaurantes Recomendados e os prémios especiais da edição de 2026.

Trata-se da terceira gala dedicada exclusivamente a Portugal, cuja relação com o Guia Michelin teve início em 1910.