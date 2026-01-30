Gala do Guia Michelin Portugal na Madeira e com chefs madeirenses

Foi desvendado esta sexta-feira, 30 de Janeiro, o elenco de chefs madeirenses que vão integrar a cozinha da Gala do Guia Michelin Portugal 2026, são eles o chef Benoit Sinthon do Il Gallo d'Oro, o chef Francisco Avalada do restaurante William, o chef Octávio Freitas do Desarma, o chef Júlio Pereira do Ákua e o chef João Dinis do restaurante Casal da Penha.

O evento que terá lugar a 10 de Março no hotel Savoy Palace contará com a atriz portuguesa Daniela Ruah como apresentadora e com o grupo madeirense NAPA na animação musical.

A Gala Michelin será transmitida em directo no canal Conta Lá, criado em 2025.

O evento contará com mais de 500 convidados e para servi-los estará uma equipa definida pelos chefs madeirenses, que usará produtos maioritariamente regionais.

O Guia MICHELIN, o Turismo de Portugal e a Associação de Promoção da Madeira apresentaram esta sexta-feira, 30 de Janeiro, em conferência de imprensa, no Mercado do Lavradores, os chefs da Região que irão cozinhar para o jantar dos convidados da Gala do Guia Michelin.

A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 terá lugar a 10 de Março no icónico hotel Savoy Palace, já distinguido com uma Chave Michelin.

O coordenador gastronómico da Gala será Chef Benoît Sinthon do restaurante madeirense II Gallo d'Oro, que recebeu duas Estrelas Michelin em 2025 e a Estrela Verde.

De acordo com as informações divulgados pelo Guia Michelin, serão reveladas na Madeira as novas Estrelas, os Bib Gourmand, os restaurantes Recomendados e os prémios especiais da edição de 2026.

Trata-se da terceira gala dedicada exclusivamente a Portugal, cuja relação com o Guia Michelin teve início em 1910.