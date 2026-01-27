Cortejo Alegórico da Flor nos dias 3 e 17 de Maio

O Cortejo Alegórico da Flor, momento alto da Festa da Flor, evento promovido pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, passará, a partir do corrente ano, a realizar-se em dois domingos, informou esta terça-feira, 27 de Janeiro, o Governo Regional.

Em nota emitida, o gabinete da secretaria com a tutela do Turismo aponta que o evento vai realizar-se nos dias 3 e 17 de Maio. A decisão, pode ler-se integra o objectivo "de melhoria da experiência de quem nos visita, prevista no Programa UPGRADE, visa contribuir para a dignificação do cortejo e dos seus participantes, bem como para melhores condições de acompanhamento por parte do público".

A alteração surge em resposta à dimensão crescente do desfile, que apresenta uma duração muito longa e um elevado número de grupos e figurantes. Apesar da forte adesão do público ao longo de todo o trajecto, esta situação tem levado, em alguns casos, sobretudo entre quem assiste nas bancadas ou de pé, ao abandono do local antes do final do desfile. Esta situação retirava dignidade ao evento e ao trabalho desenvolvido pelos grupos, que ensaiam durante meses, investem recursos próprios e demonstram enorme dedicação, realidade que se pretende agora ultrapassar com esta nova organização. Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura

O gabinete de Eduardo Jesus aponta que realizar o cortejo em dois momentos já havia sido considerada pela Direcção Regional do Turismo há cerca de dois anos. "Após análise da possibilidade e auscultação de vários intervenientes ligados ao evento, decidiu-se avançar este ano com esta novidade, que permitirá valorizar o evento, os grupos participantes e reforçar a celebração da Festa da Flor ao longo de todo o mês de Maio", explica o Executivo.

Assim, passarão a existir dois desfiles, com o mesmo percurso, sendo realizado um sorteio que determina quais os grupos a desfilar em cada um dos dias.

O sorteio para 2026 realizou-se esta terça-feira, na presença de todos os representantes dos grupos participantes. Ficou determinado que a Associação ANIMAD, Associação de Animação Geringonça, Escola de Samba Caneca Furada, Nuvem D’Afectos – Associação Cultural e Recreativa, Rosa Flor – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva e Escola de Samba e Tramas e Enredos - Associação vão desfilar no dia 3 de Maio. Já o cortejo de 17 de Maio contará com a participação da Associação Cultural Império da Ilha, Associação de Batucada da Madeira, Associação F.T. – Fitness Team, João dos Santos Encarnação Mendes, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, Palco D’Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba e Poeira D’Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba.

"Os grupos poderão, contudo, trocar entre si o momento da actuação, caso cheguem a acordo, e com conhecimento da Direcção Regional do Turismo", refere a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Segundo o Governo Regional, a comunicação da participação no evento e também da alteração foi feita em Janeiro deste ano, "com maior antecedência aos grupos participantes, permitindo uma melhor programação dos ensaios, a aquisição atempada do material necessário e a organização das deslocações dos elementos envolvidos no cortejo".

Este ano, o Governo Regional não impõe limites à participação de grupos no Cortejo Alegórico da Flor, tendo até aumentado o número de participantes, com um novo grupo.

A par do Cortejo Alegórico da Flor, continuarão a integrar o programa da Festa da Flor, o Madeira Classic Car Flower Parade, a realizar-se no dia 10 de Maio, o Madeira Classic Car Revival (de 22 a 24 de Maio), o Mercado da Flor (30 de Abril a 24 de Maio) e outros momentos de animação associados, acrescentando diversidade e interesse à programação.