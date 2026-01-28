Madeira destaca-se no novo guia nacional de eventos de trail running

A ilha da Madeira volta a afirmar-se como um dos principais palcos nacionais do trail running, ao integrar, em lugar de destaque, a 3.ª edição do guia de eventos da Trail Running.pt, meio de comunicação especializado na modalidade.

Em nota remetida, reúne as principais provas realizadas em território nacional e inclui seis eventos organizados na Madeira, reforçando a projecção do arquipélago no panorama nacional e internacional da disciplina.

Entre as provas destacadas na ilha da Madeira estão presentes o Trail do Porto Moniz, o MIUT – Madeira Island Ultra Trail, o Ultra Skyrunning Madeira, o Ultra Madeira, o EcoTrail Funchal e o MaXi Race Madeira. O arquipélago marca ainda presença com o Porto Santo Nature Trail, o único evento realizado na ilha dourada incluído no guia.

Esta "forte representação reforça a reconhecida qualidade, diversidade e relevância das competições organizadas no arquipélago", lê-se no comunicado.

A coordenação editorial da terceira edição do guia esteve a cargo de Miguel Marote, enquanto o design foi desenvolvido por Joana Gonçalves. A publicação surge num contexto de crescimento sustentado do trail running, reconhecido oficialmente como disciplina do atletismo desde 2015, mas com origens em corridas realizadas em ambientes naturais que remontam a várias décadas.

O guia desta edição pode ser descarregado gratuitamente através do site oficial da plataforma trail-running.pt.