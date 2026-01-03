CIA tinha fonte no governo para vigiar Maduro

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve a ser vigiado com o auxílio de elementos do seu executivo, que informaram a CIA, a agência dos serviços secretos dos Estados Unidos, noticiou hoje o jornal The New York Times.

Segundo o jornal norte-americano, uma fonte da CIA dentro do Governo venezuelano monitorizou a localização de Nicolás Maduro nos dias e nos momentos anteriores à captura pelos Estados Unidos.

As informações foram recolhidas pela CIA junto de fontes venezuelanas desde agosto passado e também com recurso a drones furtivos que monitorizavam os movimentos de Nicolás Maduro na Venezuela.

O The New York Times escreveu que não é conhecida a forma como a CIA recrutou a fonte venezuelana que denunciou a localização de Maduro, mas recordou que havia uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 42 milhões de euros, ao câmbio atual) anunciada pela administração norte-americana em troca de informações que levassem à captura do chefe de Estado.

Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram hoje detidos na residência presidencial em Caracas, no âmbito de uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela.

O Governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção, enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que irá governar o país até se concluir uma transição de poder.

Trump admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

O Presidente venezuelano já foi transportado para Nova Iorque, onde deverá comparecer, nos próximos dias, num tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo, segundo as agências internacionais.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou "profunda preocupação" com a recente "escalada de tensão na Venezuela", alertando que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter "implicações preocupantes" para a região.