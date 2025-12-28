Witi, do Nacional, foi titular no triunfo histórico de Moçambique na CAN2025
A selecção de Moçambique fez, este domingo, história na CAN (Taça das Nações Africanas) ao vencer o Gabão por 3-2, na segunda jornada do Grupo F. Moçambique nunca havia triunfado num encontro da fase final da competição. Witi, do Nacional, foi titular na selecção moçambicana – foi substituído aos 64 minutos. Um triunfo que mantém intactas as aspirações de Moçambique no que se refere ao apuramento para a fase seguinte do torneio.