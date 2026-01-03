Partido de Maduro apela à mobilização após ataque dos EUA

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) apelou hoje à mobilização imediata da sua militância após o ataque dos Estados Unidos e exigiu ao Presidente norte-americano a devolução imediata do chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro.

"Perante tão grave atentado à nossa soberania, o PSUV apela à mobilização imediata de toda a sua militância, aos comandos comunitários e equipas de rua, às UBCH, às estruturas do partido e a todo o povo nobre da Venezuela que ama a paz", afirmou o partido de Nicolás Maduro, num comunicado publicado no seu 'site' oficial.

O PSUV garantiu "lealdade absoluta" a Maduro, afirmando que fechará fileiras com o executivo venezuelano "hoje mais do que nunca".

"Convocamos todos os governos e povos do mundo a expressarem a sua condenação total a esta ação militar grotesca que viola a Carta das Nações Unidas e atropela o direito internacional", acrescentou.

O apelo surge depois de Donald Trump ter confirmado que os Estados Unidos realizaram um ataque em grande escala contra a Venezuela, no qual Maduro e a nulher, Cilia Flores, terão sido capturados e retirados do país por via aérea.

O PSUV apelou ainda à comunidade internacional para condenar a operação militar, considerando que esta viola a Carta das Nações Unidas e o direito internacional.

Também o Partido Comunista da Venezuela (PCV), atualmente afastado do Governo e sob intervenção do Tribunal Supremo de Justiça, condenou o ataque, descrevendo-o como uma agressão "imperialista" e como prova da escalada belicista dos Estados Unidos.