Maduro foi detido em "fortaleza militar" no centro de Caracas

O Presidente norte-americano afirmou hoje que as forças militares norte-americanas detiveram o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, "numa fortaleza militar" no centro da capital, Caracas.

Em conferência de imprensa, Donald Trump indicou que a operação incluiu ataques de helicóptero na capital venezuelana e arredores, depois de "todas as capacidades militares venezuelanas terem sido neutralizados". "Estava tudo escuro, a maior parte das luzes de Caracas estava apagada graças a uma técnica especializada que conhecemos", indicou Trump, destacando que "nenhum militar norte-americano morreu" na operação.

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Dan Caine, afirmou na mesma conferência de imprensa que a operação batizada "Determinação Absoluta" foi "preparada durante meses" e que Maduro foi espiado para se perceber "como se movia, onde vivia, para onde viajava, o que comia, o que vestia".

Na madrugada passada, aviões norte-americanos atacaram as defesas antiaéreas venezuelanas para que helicópteros conseguissem passar. Um dos aparelhos foi atingido, mas pôde continuar a voar.

A operação terá durado cerca de duas horas e meia e terminou no navio anfíbio Iwo Jima, onde Trump afirmou que Maduro e a mulher, Cilia Flores, estão detidos para responderem nos Estados Unidos por acusações de alegado narcotráfico e terrorismo.

Com 150 meios aéreos envolvidos no total, tratou-se de uma operação "discreta, precisa e realizada durante as horas mais escuras de 02 de janeiro, no culminar de meses de preparação e treino".

Dan Caine acrescentou que Maduro e a mulher foram detidos por membros do Departamento de Justiça norte-americano "sem resistir".

O responsável militar garantiu que o dispositivo militar que os Estados Unidos colocaram nas Caraíbas para alegadamente combater o narcotráfico vai continuar em "elevado estado de alerta".