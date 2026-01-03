Portugueses continuam a ser vistos como uma das comunidades mais integradas no país

Ao longo do século XXI, a Venezuela acolheu importantes comunidades estrangeiras, entre elas a portuguesa, que continua a ser de algumas centenas de milhares e a manter forte presença no comércio, principalmente supermercados, padarias, mercearias e serviços.

Mais de 80% da comunidade é originária da Região Autónoma da Madeira, mas também há portugueses do norte de Portugal continental, principalmente de Aveiro, e em menor quantidade das ilhas dos Açores. A comunidade continua a ser uma das mais influentes da diáspora e vista pelos venezuelanos como das mais integradas no país de acolhimento.

Sobre o número de portugueses e luso-descendentes a viverem no país, o Governo português refere que cerca de 220.000 pessoas estavam registadas nos serviços consulares na Venezuela em novembro do ano passado, mas este número não inclui os luso-descendentes, pelo que as autoridades calculam que a dimensão da comunidade "seja bastante superior", e tendo em conta que o registo consular não é obrigatório.

A comunidade portuguesa na Venezuela é uma das maiores da diáspora, sendo a segunda maior da América Latina, depois do Brasil.

Fontes da própria comunidade estimam que o número, incluindo os luso-descendentes, possa rondar os 1,2 milhões de pessoas.

Além de Caracas, a capital do país, é possível encontrar importantes núcleos de portugueses e luso-descendentes nas cidades de Valência, Maracay, Barquisimeto e Maracaibo, entre outras.

Em cidades como Los Teques, no estado venezuelano de Miranda, Mérida, no estado de Mérida, Puerto La Cruz, em Anzoátegui, e Puerto Ordáz, no estado de Guayana, os portugueses são também muitas vezes referenciados como exemplos de integração e pelos que serviços que prestam localmente aos venezuelanos.

Nos estados de Miranda e Arágua, os portugueses e luso-descendentes desempenham também um papel importante na produção abastecimentos de flores, produtos hortícolas e verduras a grandes cidades, entre elas Caracas e Valência.

Após os ataques de hoje na Venezuela, por parte dos Estados Unidos, o Governo português declarou hoje como prioritária a segurança dos portugueses naquele país e apelou à redução das tensões e ao respeito pelo Direito Internacional.

Numa nota, o ministério liderado por Paulo Rangel indicou que a comunidade portuguesa na Venezuela se encontra "bem e calma, embora naturalmente expectante".

Uma vez que as autoridades venezuelanas decretaram estado de emergência, o Governo "reafirma o apelo à tranquilidade e precaução" já dirigido antes, em comunicado, à comunidade portuguesa na Venezuela.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolás Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

Entretanto Trump afirmou que Maduro e a mulher estão a bordo de um navio de guerra norte-americano e que o seu homólogo será julgado em Nova Iorque.