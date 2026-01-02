Trump avisa que EUA vão ajudar manifestantes se Irão disparar para matar

O presidente americano, Donald Trump, avisou hoje que os Estados Unidos vão defender os "manifestantes pacíficos" caso o Irão dispare mortalmente sobre os cidadãos que protestam devido ao custo de vida no país.

"Se o Irão atirar em manifestantes pacíficos e os matar violentamente, como costuma fazer, os Estados Unidos da América irão em seu auxílio", escreveu Donald Trump, numa mensagem publicada na sua rede social Truth.

Esta mensagem surge depois de, na quinta-feira, confrontos entre manifestantes e forças de segurança causaram seis mortos no Irão.

"Estamos prontos, armados e preparados para intervir", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Na quinta-feira registaram-se as primeiras mortes desde o início, há cerca de cinco dias, dos protestos contra o alto custo de vida no país.

As manifestações começaram no domingo em Teerão, onde os comerciantes fecharam os seus negócios em protesto contra a hiperinflação, a desvalorização da moeda e a estagnação económica e, de seguida, espalhou-se para as universidades e para o resto do país.