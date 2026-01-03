Fortes explosões ouvidas na capital da Venezuela após ameaças dos EUA

Fortes explosões, com sons semelhantes a aeronaves a sobrevoar Caracas, ocorreram hoje por volta das 02:00 (06:00 em Lisboa) na capital da Venezuela, referiu um jornalista da agência de notícias France-Presse.

As explosões acontecem depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que enviou um destacamento militar sem precedentes para as águas das Caraíbas, colocar a hipótese de ataques terrestres contra a Venezuela e afirmar que os dias do homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, estavam contados.

Os sons das explosões continuaram a ser ouvidos por volta das 02:15 (06:15 em Lisboa).

Pelo menos sete explosões e aeronaves a baixa altitude foram ouvidas em Caracas, levando moradores de vários bairros da capital a abandonar as habitações e a correr para as ruas.

Nas redes sociais foram publicadas imagens de grandes incêndios com colunas de fumo, mas não é possível localizar com precisão o local das explosões, que parecem ter ocorrido no sul e leste de Caracas.

Alguns cibernautas relataram detonações na principal base militar do país, o Forte Tiuna, a oeste da capital, e na base aérea de La Carlota.

"Forte Tiuna está a explodir", disseram pessoas que gravaram vídeos a partir das janelas de casa.

O Governo da Venezuela não respondeu até ao momento a um pedido de comentário sobre as explosões.

Em 22 de dezembro, Donald Trump afirmou que seria sensato o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, abandonar o poder, numa altura em que Washington aumentava a pressão militar sobre Caracas.

"Cabe-lhe a ele [Maduro] decidir o que quer fazer. Acho que seria sensato da parte dele", disse o líder norte-americano, questionado sobre se o objetivo de Washington era forçar o líder venezuelano a abandonar o poder.

Questionado sobre as suas declarações relativamente a intervenções em terra, além do mar, para conter o narcotráfico, Trump afirmou que se aplicam "a qualquer lugar de onde venham drogas, não apenas à Venezuela".

A mobilização militar dos Estados Unidos nas Caraíbas e Pacífico visa intercetar embarcações supostamente carregadas de drogas que Washington associa ao Governo de Maduro, acusado de liderar o chamado Cartel dos Sóis, algo que Caracas nega veementemente.

Na segunda-feira passada, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram uma área de atracagem utilizada por navios acusados de envolvimento com o tráfico de droga na Venezuela, naquela que poderá ser a primeira operação terrestre.

Na sexta-feira, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que um míssil norte-americano tinha atingido um alvo na região venezuelana de Alta Guajira, que faz fronteira com a Colômbia, no âmbito da campanha norte-americana contra o tráfico de droga.