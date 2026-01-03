Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia fechadas este sábado e três no domingo

Quatro serviços de urgência vão estar fechados este sábado e três no domingo, todos de obstetrícia e ginecologia, indicou ontem o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a informação disponibilizada às 15:50, este sábado estarão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Abrantes, Setúbal e Portimão, assim como a de obstetrícia de Vila Franca de Xira.

No domingo, mantêm-se encerradas as urgências dessa especialidade em Portimão, Vila Franca de Xira e Abrantes, mas o serviço de urgência do Hospital de Setúbal estará a funcionar normalmente.

O portal do SNS indica ainda que no sábado estarão abertas um total de 125 urgências em todo o país e que seis estarão referenciadas para receber utentes encaminhados pelo INEM.

No dia seguinte, serão 126 as urgências gerais, de pediatria e obstetrícia e ginecologia que vão estar de portas abertas e sete estarão condicionadas aos casos referenciados pelo INEM.