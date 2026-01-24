Dia da Madeira celebrado hoje e amanhã em Sydney

Arrancaram esta tarde as comemorações do Dia da Madeira no Portugal Madeira Club em Sydney, liderado pelo emigrante natural de Machico, José Góis.

Foi com um cortejo alegórico que as festividades começaram nos arredores do edifício do Club. A abrir o cortejo veio um carro clássico com duas jovens, depois um tradicional carro de bois típico madeirense e dois grupos de folclore; o Grupo Folclore Madeirense “O Bailinho, com os trajes típicos da Região e o Rancho Folclórico Aldeias de Portugal.

Esta cortejo também contou a presença da Cônsul Geral de Portugal em Sydney, Teresa Alvarenga, da Coordenadora do ensino da Língua Portuguesa do Instituto Camões, Susana Pinto e do presidente honorário do Portugal Madeira Club, Daniel Gouveia e do actual presidente da instituição que organiza o evento, José Góis.

A direção do clube empenhou-se este ano para celebrar o Dia da Madeira que há vários meses vem preparando por ser um dos momentos altos e festivos da comunidade madeirense radicada em Sydney.

O presidente do Portugal Madeira Club, José Góis disse ao DIÁRIO que o evento conta com casa cheia, sendo que no dia hoje há uma maior afluência, cerca de cinco centenas de emigrantes que marcam presença no evento.

“Haverá comes e bebes, espetada e bolo do caco, poncha à moda da Madeira e conta com muito animação. Neste primeiro dia de arraial já foram cozidos mais de trezentos bolos do caco, amassados e cozidos pelo emigrante madeirense Armando Vieira com 96 anos", apontou.

"Este ano temos novamente o cantor madeirense Márcio Amaro, o artista natural da Camacha, sendo que a vinda deste artista conta com o apoio do Governo Regional", explicou José Góis, que também é Conselheiro das Comunidades Madeirenses em Sydney.

O cantor madeirense Márcio Amaro é o convidado de honra para animar estes dois dias tão esperados pelos emigrantes madeirenses radicados na Austrália.

No entanto, a grande ausência nestas festividades de comemoração do ‘Dia da Madeira’ e que era tão esperada com entusiasmo e empenho pelos emigrantes naquele país, é do membro do governo regional, o Director das Comunidades e da Cooperação Extern, que cancelou a ida há cerca de uma semana.

O governo regional há cerca de 10 anos que não se faz representar no dia da Madeira em Sydney.

Amanhã, o arraial continua com um almoço e muita animação, nas instalações do Portugal Madeira Club.