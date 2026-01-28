Empresa madeirense distinguida com Prémio SME Europe 2025

A empresa madeirense COSO, criada em 2017 e operando sob a marca Connecting Software, foi hoje distinguida com o prestigiado Prémio SME Europe 2025 na categoria 'Innovation and future readiness', pelo desenvolvimento da solução inovadora 'Truth Enforcer', uma ferramenta baseada em tecnologia blockchain que garante a autenticidade e integridade de documentos digitais.

De acordo com o comunicado, a cerimónia de entrega decorreu no Parlamento Europeu, em Bruxelas, no dia de hoje, às 16h30, com a presença do fundador e CEO da COSO, Thomas Berndorfer. A nomeação para o prémio foi proposta pelos eurodeputados portugueses do PSD, Paulo Cunha e Paulo do Nascimento Cabral, em reconhecimento ao contributo da empresa madeirense para a inovação europeia em segurança e conformidade digital.

O Prémio SME Europe distingue pequenas e médias empresas (PME) europeias que se destacam em diversas áreas, promovendo a inovação e o acesso a mercados globais. Este ano, empresas de 11 países foram selecionadas, sendo a COSO a única representante portuguesa.