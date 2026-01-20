Teatro Metaphora distinguido com prémio internacional

O projecto Green Steps, desenvolvido pela Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, foi distinguido com o prestigiado prémio internacional 'Connecting Cultures', atribuído pelo Corps Touristique e.V., no âmbito do CT Award 2025, que reconhece iniciativas inovadoras na intersecção entre turismo, sustentabilidade e diálogo cultural.

A cerimónia de entrega decorreu esta terça-feira, 21 de janeiro, em Estugarda, na Alemanha, integrada num dos principais eventos do setor turístico europeu.

Por impossibilidade de presença do presidente da associação, José António Barros Rodrigues, o prémio foi recebido em representação do projecto pelo Cônsul de Portugal, sublinhando o reconhecimento institucional e internacional do trabalho desenvolvido a partir da Madeira.

Para o Teatro Metaphora, esta distinção representa não apenas o reconhecimento de um projecto específico, mas também a validação de uma visão de desenvolvimento cultural e turístico assente na responsabilidade ambiental, na participação comunitária e no diálogo entre culturas.

O projecto Green Steps soma-se a um conjunto alargado de iniciativas do Teatro Metaphora que cruzam arte, comunidade e sustentabilidade, reforçando o papel da Madeira como território de inovação social e cultural no contexto europeu

O Green Steps é um projeto de educação ambiental e intervenção cultural de longo prazo, activo desde 2015, que envolve comunidades locais, jovens e voluntários internacionais em ações de sustentabilidade, protecção ambiental e participação cívica. Através de actividades como instalações artísticas de grande escala criadas a partir de resíduos urbanos, acções em espaço público, eco-maratonas, requalificação de espaços naturais e programas educativos, o projecto promove uma relação mais consciente entre as pessoas, o território e quem o visita, utilizando a arte como linguagem universal de sensibilização ambiental e cultural.

O júri do CT Award destacou o Green Steps como um exemplo de boas práticas de turismo responsável, capaz de transformar o turismo num espaço de aprendizagem, reflexão e encontro entre culturas. Desenvolvido numa região insular fortemente marcada pela actividade turística, o projecto demonstra como a cultura e a arte participativa podem contribuir para a valorização da identidade local, a proteção ambiental e o envolvimento ativo da comunidade

Sobre o Teatro Metaphora

Fundado em 2009, o Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes é uma organização sem fins lucrativos sediada em Câmara de Lobos, que desenvolve projectos culturais, educativos e ambientais com forte impacto comunitário, trabalhando regularmente com jovens, artistas, voluntários e parceiros nacionais e internacionais.