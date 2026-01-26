Podcast 'Aula Extra' recebe Menção Honrosa no Grande Prémio APCE 2025

O podcast 'Aula Extra', da Direcção Regional de Educação (DRE), foi distinguido com a Menção Honrosa na categoria Podcast Corporativo do Grande Prémio APCE 2025, promovido pela Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa (APCE).

A APCE distingue anualmente as melhores práticas de comunicação institucional e empresarial em Portugal, valorizando projectos que se destacam pela inovação, impacto e contributo para a excelência na comunicação organizacional.

"A distinção reconhece a qualidade e originalidade do projecto 'Aula Extra', que disputou a final ao lado de três entidades de referência nacional: a ANA – Aeroportos de Portugal e o Jornal Observador, em parceria com a GALP, organizações que se distinguem pela sua vasta experiência e pela validação de um público exigente, consolidando práticas de comunicação reconhecidas pelo seu impacto e excelência", refere a tutela, em comunicado.

O projecto vencedor foi 'Energia: Construir o Amanhã', uma parceria entre a GALP e o Observador. A Menção Honrosa atribuída à Direcção Regional de Educação reforça o prestígio e reconhecimento do 'Aula Extra' como um dos principais projectos de comunicação corporativa em Portugal.

"O facto de um serviço público regional ter competido com organizações deste nível reforça o valor e a credibilidade do projecto, demonstrando que a excelência na comunicação também se alcança a partir do sector público, através do empenho, criatividade e sentido de missão", refere o mesmo comunicado.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Jardim de Inverno da EMEL, na Quinta dos Lilases, em Lisboa, no dia 22 de Janeiro, contando com a presença de Rubina Olim, apresentadora do podcast, e Gabriela Magalhães, ambas integrantes da equipa de coordenação, apoio e edição do projecto.

Os episódios do 'Aula Extra' estão disponíveis nas plataformas digitais.