Futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo poderá disponibilizar mais 10 vagas para idosos

O futuro Lar e Centro de Dia Solar do Santo, na freguesia de Santo António da Serra, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderá vir a aumentar a sua capacidade, disponibilizando mais 10 vagas e reforçando a resposta social à população idosa na Região Autónoma da Madeira.

Em nota remetida, a Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante a sua visita, acompanhada pela Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, avaliou soluções que permitam optimizar o espaço disponível. Um eventual redimensionamento do edifício poderá aumentar a capacidade inicialmente prevista, beneficiando mais pessoas com necessidade de acolhimento em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

O investimento, promovido pela Associação Casa do Voluntário, ascende a cerca de 6 milhões de euros, com financiamento maioritariamente assegurado pelo PRR, e prevê a criação de 74 vagas, das quais 54 em ERPI e 20 em Centro de Dia.

Na ocasião e segundo o comunicado, a titular da pasta sublinhou que "este é um investimento prioritário para o reforço da rede de cuidados à população idosa, reafirmando o compromisso do Governo Regional em garantir respostas mais próximas, inclusivas e ajustadas às necessidades reais das famílias madeirenses."