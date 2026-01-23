Lar do Carmo avança, São Jorge será relançado

Relativamente aos projectos de lares financiados pelo PRR, o governante reconheceu atrasos provocados por entraves burocráticos, sublinhando que alguns processos não ficaram concluídos dentro dos prazos exigidos.

Ainda assim, destacou a ampliação do Lar do Carmo, cuja capacidade passará de 120 para 160 camas, através de um contrato-programa com o Governo Regional.

No caso de São Jorge, explicou que o projecto inicialmente previsto não ficou concluído a tempo, pelo que será lançado um novo projecto exclusivamente destinado a lar.