“O Nacional está com uma situação sustentável” financeiramente

A situação financeira do Nacional é estável neste momento. Quem é o garante é o presidente Rui Alves, em entrevista ao Podcast do Clube Desportivo do Nacional, Preto no Branco.

“Nas circunstâncias actuais, poderemos dizer que o Nacional está com uma situação sustentável. Está com problemas de tesouraria que são no plano da normalidade e com uma previsão de resolução. É assim que vamos caminhando.”

Com o treinador Tiago Margarido em final de contrato com o Nacional, Rui Alves manifestou desde já “o desejo do Nacional em de manter o seu técnico por mais tempo. Contudo, temos também tempo para esse momento. Acredito que isso é possível.”