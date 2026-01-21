Associação Nacional de Municípios inclui Madeira em reuniões descentralizadas

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai arrancar com um conjunto de reuniões descentralizadas com cada uma das NUTS do país, numa clara aproximação aos municípios, revelou hoje o vice-presidente, Amadeu Albergaria.

"Agendámos as datas de algo que é importante e simbólico, que são as reuniões descentralizadas que teremos em cada uma das nossas NUTS 2, as áreas de coordenação e também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Nesse local, reuniremos o conselho diretivo, na parte da manhã, e da parte da tarde com todos os municípios das respetivas NUTS [Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos]", explicitou.

No final de uma reunião do conselho diretivo, hoje, em Coimbra, o vice-presidente da ANMP Amadeu Albergaria explicou à agência Lusa que estas reuniões visam "uma aproximação clara" ao dia-a-dia das comunidades intermunicipais (CIM) e das áreas metropolitanas.

"É uma possibilidade permanente de ouvirmos todos os associados, que são todos os municípios da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Acho que é importante e não podia ser de outra forma: nós que somos o poder mais próximo, o poder que está mais junto das pessoas", acrescentou.

Para o também presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, esta é também uma forma de dar a conhecer a realidade do território a todos os membros da ANMP.

"É importante que eu, por exemplo, que sou de uma área metropolitana, conheça bem aquilo que é a realidade de um município que faz parte de uma área de baixa densidade. Há problemas que são comuns a todos, mas há problemas específicos de diferentes regiões com realidades absolutamente distintas", sustentou.

À Lusa, o autarca - em substituição do atual presidente da ANMP, Pedro Pimpão, ausente por razões de saúde -- indicou que a primeira reunião descentralizada terá lugar a 18 de fevereiro, em Cascais, com os municipais do Oeste, Médio Tejo, Lezíria do Tejo, Grande Lisboa e Península de Setúbal.

A segunda reunião terá lugar no dia seguinte, no Funchal, com os municípios da Região Autónoma da Madeira.

A 04 de março, o encontro reúne em Coimbra os municípios da Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria, Viseu e Dão Lafões, bem como Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela.

A 18 de março a reunião descentralizada terá lugar em Vila Real de Santo António, com a CIM do Algarve, e, no dia seguinte, juntam-se à mesa, em Évora, os municípios do Alentejo Litoral, Baixo Alentejo, Alto Alentejo e Alentejo Central.

A 15 de abril o ponto de encontro será em Gondomar, com os municípios do Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega e Barroso, Tâmega e Sousa, Douro e Terras de Trás-os-Montes.

Ponta Delgada com os municípios da Região Autónoma dos Açores, a 16 de abril, fecha o périplo que abrange, no primeiro semestre do ano, todo o território continental e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.