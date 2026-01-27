Presidente da Confederação do Desporto visita Marítimo

O presidente do CS Marítimo, Carlos André Gomes, recebeu esta tarde Daniel Monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, que está na Madeira em visita institucional. O encontro contou ainda com a presença do Vice-Presidente da colectividade, Jorge de Freitas, e incluiu uma reunião entre as duas entidades, que terminou com a troca de ofertas institucionais.

Durante a visita ao Estádio do Marítimo, Daniel Monteiro conheceu alguns dos espaços mais emblemáticos do clube, como o Arquivo Adelino Rodrigues, o Auditório Luís Calisto e o Museu Verde-Rubro, aprofundando o conhecimento sobre a história e o património maritimista.

A iniciativa teve como objetivo reforçar a proximidade entre a Confederação do Desporto de Portugal e federações, clubes e agentes desportivos de todo o país, promovendo a cooperação institucional e a valorização do desporto na região.