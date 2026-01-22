BBC anuncia parceria estratégica com o YouTube para ampliar audiência

A BBC anunciou ontem que tinha fechado uma "parceria estratégica" com a plataforma YouTube, propriedade da holding Alphabet, do Google, com o objetivo de reforçar a sua audiência entre os jovens e gerar receitas adicionais.

"Esta parceria inovadora vai ajudar-nos a conectar-nos com o público de novas formas", afirmou Tim Davie, diretor-geral da BBC, num comunicado, citado pela agência AFP.

A nota não revela detalhes financeiros sobre esta parceria, que surge num período difícil para a BBC.

A gigante audiovisual britânica enfrenta múltiplas críticas dos círculos conservadores e da extrema-direita pela sua suposta parcialidade e uma queixa por difamação nos Estados Unidos do Presidente americano Donald Trump, que reclama 10 mil milhões de dólares em danos e juros.

A BBC também enfrenta uma crescente fraude na cobrança da taxa de licença no Reino Unido, o que reduz as suas receitas.

Esta parceria com o YouTube insere-se na estratégia da BBC de "garantir que os conteúdos da BBC sejam acessíveis a todos os públicos, onde quer que estejam", sublinha o comunicado.

O YouTube é usado como principal fonte de informação em vídeo por 23% das pessoas entre 18 e 24 anos e por 25% das pessoas entre 35 e 44 anos, de acordo com um estudo realizado em 2024 em 47 países pelo instituto Reuters.

A nova parceria prevê, nomeadamente, o lançamento de novos canais que oferecem documentários novos e existentes da BBC, bem como sete canais diferentes para crianças.

Em termos de notícias, a BBC promete formatos narrativos "inovadores" para a plataforma da Google e promover no YouTube os programas emblemáticos dos seus canais.

Esta parceria permitirá também "estimular o crescimento comercial" do grupo através da publicidade, "estabelecendo parcerias com marcas e criadores de conteúdo", precisa o comunicado.

Os programas no YouTube, que exibirão anúncios quando forem vistos fora do Reino Unido, também permitirão gerar fundos adicionais para o grupo, "num momento em que o seu futuro modelo de financiamento está a ser debatido", precisou a BBC.

A taxa cobrada pela BBC, que atualmente é de 174,50 libras (cerca de 200 euros) para o contribuinte, deve ser renegociada até o final de 2027, no âmbito da renovação do contrato decenal da BBC com o governo britânico.