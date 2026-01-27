Brasil recorda holocausto e exige medidas de combate ao ódio na internet

O Governo brasileiro prestou hoje homenagem às vítimas e sobreviventes do holocausto e exigiu medidas de combate "ao discurso de ódio e ao negacionismo histórico, especialmente no ambiente digital".

Ao recordar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que hoje se assinala, o Brasil reiterou a "sua firme condenação a todo e qualquer ato de antissemitismo".

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores, frisou que "o Brasil ressalta que a preservação da memória das vítimas do Holocausto exige também a adoção de medidas de combate à desinformação, ao discurso de ódio e ao negacionismo histórico, especialmente no ambiente digital".

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, tem-se mostrado crítico das plataformas de redes sociais, que acusa de inação no combate aos discursos extremistas, tendo já proposto endurecer a regulamentação.