Ricardo Freitas alerta para relações laborais cada vez mais instáveis e individualizadas

No âmbito do novo pacote laboral, o secretário-coordenador da UGT Madeira, Ricardo Freitas, destacou que, embora seja essencial fomentar o desenvolvimento económico, é igualmente importante identificar riscos emergentes, como novas formas de trabalho sem protecção adequada e relações laborais cada vez mais individualizadas, que podem fragilizar a posição dos trabalhadores.

“Estamos a assistir a uma evolução do mundo do trabalho que exige atenção, porque há situações que podem tornar as relações laborais mais instáveis, quase 'selvagens'. O nosso papel é alertar para essas preocupações e contribuir com ideias para que o crescimento económico seja compatível com a proteção dos direitos dos trabalhadores”, explicou.

Nas Jornadas Parlamentares, promovidas pelo JPP, que decorrem no espaço IDEIA, o dirigente sindical sublinhou ainda que a intenção não é apenas criticar, mas também propor caminhos equilibrados, de forma a conciliar a dinâmica económica com normas laborais que assegurem justiça e segurança para todos os trabalhadores.