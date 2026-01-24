Marco Gonçalves aponta necessidade de integrar inteligência artificial na legislação laboral

Numa perspectiva técnica e jurídica, o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Marco Gonçalves, analisou as propostas do Governo para alterar o Código do Trabalho, alertando e informando os participantes nas Jornadas Parlamentares, promovidas pelo JPP, sobre as alterações mais profundas que se prevê que venham a ser introduzidas na legislação laboral.

Entre os temas em destaque, apontou as mudanças ao regime dos contratos a termo, eventuais alterações aos direitos parentais e o alargamento do regime de aplicação das cargas horárias, matérias que, conforme disse, terão impacto significativo na relação laboral.

O especialista sublinhou ainda a intenção do Governo de transpor para a ordem jurídica portuguesa as mais recentes directivas e orientações da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito às novas formas de trabalho associadas às plataformas digitais.

Marco Gonçalves destacou igualmente o papel crescente da inteligência artificial no mundo do trabalho, considerando inevitável que esta nova realidade venha a ser integrada no quadro legislativo laboral.

A inteligência artificial está cada vez mais presente e não há dúvida nenhuma de que esta alteração legislativa também visa implementar nas nossas regras essa nova realidade". Marco Gonçalves

As Jornadas Parlamentares promovidas pelo JPP estão a decorrer no espaço IDEIA.