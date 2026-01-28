Padre Carlos Macedo visita a Madeira para semana de evangelização de 2 a 7 de Fevereiro

O padre Carlos Macedo vai estar na Madeira entre os dias 2 e 7 de Fevereiro, numa visita de carácter particular, durante a qual irá dinamizar uma semana de evangelização em vários pontos e paróquias da Região. A iniciativa decorre, à semelhança do que acontece anualmente, em comunhão com a Diocese do Funchal e com a colaboração das paróquias locais.

Bastante conhecido dos madeirenses, o sacerdote distingue-se por uma evangelização activa com forte cunho Mariano. O padre Carlos Macedo orienta espiritualmente, todos os anos, diversas peregrinações ao Santuário de Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, local associado a numerosos testemunhos de conversão sob a intercessão da Rainha da Paz.

Esta missão conta também com o envolvimento da Associação Católica Caminhos de Maria, que reúne mais de duas dezenas de grupos de oração distribuídos de Norte a Sul do país. O Padre Carlos Macedo é o director espiritual desta associação, que possui núcleos em todo o território nacional, incluindo na Madeira.

Durante a sua permanência na Região, estão previstas celebrações de missas, momentos de adoração e atendimentos em várias igrejas, com o objectivo de chegar às populações dos diferentes concelhos e freguesias. As iniciativas decorrem sempre em unidade e comunhão com a Diocese do Funchal e os respectivos párocos. O trabalho pastoral do sacerdote centra-se na condução dos fiéis a Jesus Cristo, “pelas mãos da Virgem Maria”, eixo fundamental da sua espiritualidade.

O programa inclui atendimentos, realizados por ordem de chegada, e diversas celebrações litúrgicas, com destaque para iniciativas na Igreja do Colégio do Funchal, na Igreja do Socorro, na Capela do Convento de Santo António, na Igreja do Carmo, na Capela do Corpo Santo e para momentos de oração comunitária do Rosário no centro do Funchal.

A visita inicia-se a 2 de Fevereiro, com a chegada do sacerdote à Madeira, e encerra a 7 de Fevereiro, após a celebração de Missa, oração comunitária e adoração eucarística, integrando diferentes expressões de oração e evangelização ao longo da semana.

Programa:

02.02.2026 (segunda feira)

Chegada do Padre Carlos Macedo à Madeira

03.02.2026 (terça feira)

10h00-12h45:

Atendimento

13h15 – Missa (Padre Carlos Macedo)

Igreja do Colégio do Funchal

04.02.2026 (quarta feira)

13h45 –16h45

17h45 - 19h00

Atendimento

19h30: Adoração Eucarística e Missa – RCC (Padre Carlos Macedo)

Igreja do Colégio do Funchal

05.02.2026 (quinta feira)

10h00 – 12h45:

Atendimento

13h15 – Missa (padre Carlos Macedo)

Igreja do Colégio do Funchal

06.02.2026 (sexta feira)

10h00-13h00:

Atendimento

15h00-16h45:

Atendimento

17H00: Adoração Eucarística

18h00: Missa (Padre Carlos Macedo)

Igreja do Socorro (Paróquia Santa Maria Maior)

19h30: Terço e Missa

Capela do Convento de Santo António (Lombo dos Aguiares- Madre Virgínia)

07.02.2026 (sábado):

7h00: Missa (concelebra a Eucaristia)

Igreja do Carmo do Funchal

9h00-11h15: Oração comunitária do Rosário, na Rua Fernão de Ornelas do Funchal com a Associação Católica Servos de Jesus

11h30: Adoração Eucarística

Capela do Corpo Santo (Paróquia de Santa Maria Maior)