Burlas informáticas causaram quase 2 milhões de euros de prejuízo na Madeira em 2025

As burlas informáticas causaram prejuízos próximos dos dois milhões de euros num único ano na Região Autónoma da Madeira, alerta o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira. Em 2024, o valor das perdas associadas a este tipo de criminalidade ascendeu a 1.564.800 euros, tendo aumentado, em 2025, para 1.999.655 euros.

No âmbito da rubrica mensal 'Alerta Burla', divulgada nas redes sociais este domingo, 25 de Janeiro, a PSP da Madeira atenta que se trata de “dinheiro de famílias, idosos, trabalhadores, pessoas reais”, apontando para o impacto directo destas práticas na vida dos cidadãos.

Apesar de o número global de burlas se manter relativamente estável, a força de segurança refere que tem verificado um aumento significativo das burlas informáticas, sobretudo através de aplicações de pagamento, telemóveis e computadores.

"As burlas mudaram e todos podemos ser vítimas”, adverte o Comando Regional da PSP Madeira.

A polícia aconselha a população a adoptar comportamentos preventivos, recomendando que, “antes de clicar, pagar ou responder”, os cidadãos devem “verificar, confirmar e desconfiar”.

A rubrica mensal 'Alerta Burla', dedicada à prevenção, tem como objectivo explicar “de forma simples e eficaz como é que as burlas mais comuns funcionam e como se prevenir”.