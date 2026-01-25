Burlas informáticas causaram quase 2 milhões de euros de prejuízo na Madeira em 2025
PSP Madeira lança rubrica mensal 'Alerta Burla'
As burlas informáticas causaram prejuízos próximos dos dois milhões de euros num único ano na Região Autónoma da Madeira, alerta o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira. Em 2024, o valor das perdas associadas a este tipo de criminalidade ascendeu a 1.564.800 euros, tendo aumentado, em 2025, para 1.999.655 euros.
No âmbito da rubrica mensal 'Alerta Burla', divulgada nas redes sociais este domingo, 25 de Janeiro, a PSP da Madeira atenta que se trata de “dinheiro de famílias, idosos, trabalhadores, pessoas reais”, apontando para o impacto directo destas práticas na vida dos cidadãos.
Apesar de o número global de burlas se manter relativamente estável, a força de segurança refere que tem verificado um aumento significativo das burlas informáticas, sobretudo através de aplicações de pagamento, telemóveis e computadores.
"As burlas mudaram e todos podemos ser vítimas”, adverte o Comando Regional da PSP Madeira.
A polícia aconselha a população a adoptar comportamentos preventivos, recomendando que, “antes de clicar, pagar ou responder”, os cidadãos devem “verificar, confirmar e desconfiar”.
A rubrica mensal 'Alerta Burla', dedicada à prevenção, tem como objectivo explicar “de forma simples e eficaz como é que as burlas mais comuns funcionam e como se prevenir”.