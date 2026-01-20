Bruno Macedo pede atenção ao que defendem os candidatos presidenciais

"O Povo é soberano e exerce a sua soberania de forma livre", afirmou Bruno Macedo, numa intervenção em que comentou as eleições presidenciais e os dois candidatos que passaram à segunda volta.

O deputado social-democrata, tal como diz o líder do seu partido Miguel Albuquerque, alerta para a necessidade de avaliar o que defendem os dois candidatos, António José Seguro e André Ventura, sobre questões concretas das regiões autónomas.

A revisão da Constituição, da lei das finanças regionais, a mobilidade, o financiamento da saúde e educação e a defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira, são alguns dos temas referidos.

A Madeira, diz, deve olhar para os compromissos que os candidatos possam assumir.