Gasolina e gasóleo mais caros na Madeira na próxima semana

O Governo Regional da Madeira homologou novos preços máximos de venda ao público dos combustíveis, que passam a vigorar na Região a partir das 0h00 do dia 26 de Janeiro de 2026. Em despacho conjunto publicado pelos secretários regionais da Economia e das Finanças, a gasolina super sem chumbo IO 95 fica fixada em 1,541 euros por litro, o gasóleo rodoviário em 1,436 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado em 0,958 euros por litro.

Os novos valores representam uma subida geral face aos preços praticados na semana anterior na Madeira, que vigoram até 25 de Janeiro. Na última semana a gasolina IO 95 estava no máximo a 1,537 euros por litro, o gasóleo rodoviário a 1,417 euros e o gasóleo colorido e marcado a 0,941 euros por litro.

Na comparação com a tabela agora aprovada, a gasolina sobe quatro centésimos de euro por litro, o gasóleo rodoviário avança 19 centésimos por litro e o gasóleo colorido e marcado regista um aumento de 17 centésimos por litro.

Como habitual, estes preços máximos são fixados pela administração regional, que permite regular os valores máximos praticados nos postos de abastecimento na Madeira e no Porto Santo.