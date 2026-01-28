Mais de 850 mil clientes sem energia eléctrica pelas 07h00

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 07:00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

"Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 06:00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal", adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.

Numa informação enviada à Lusa, a E-Redes informa que a rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas, indicando que às 01:00 de hoje cerca de 40 mil clientes estiveram sem energia, sendo o distrito de Viana do Castelo o mais visado.

A E-Redes refere que a intervenção das equipas operacionais mobilizadas no terreno foi dificultada pelas condições meteorológicas adversas, havendo agora já condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na Alta, Média e Baixa Tensão.

De acordo com a empresa, a rede elétrica foi bastante afetada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O mau tempo já causou um morto em Povos, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A ANEPC registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

"Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste", adiantou à Lusa cerca das 06:00 de hoje Paulo Santos, da ANEPC.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas, existindo ainda estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões.

Em Leiria, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região pediu hoje às pessoas para que não saiam de casa, dado que as ruas da cidade estão "praticamente todas intransitáveis".

"Estão as ruas praticamente todas intransitáveis, portanto, há necessidade ainda de proceder a muitos cortes de árvores, muitas limpezas de via e só para o estritamente necessário, só mesmo muito urgente, é que tentem circular com os veículos", afirmou.

De acordo com o comandante sub-regional, "todas as estradas aqui na zona de Leiria estão condicionadas com muitas quedas de árvores, muitos destroços na via", havendo "necessidade de proceder a estas limpezas".