Moscovo lança 145 drones contra Ucrânia obrigaram a cortes de energia

A Rússia lançou esta noite 145 drones de ataque contra a Ucrânia, que apesar de ter conseguido abater ou neutralizar 126 causaram problemas de energia, informou hoje a Força Aérea Ucraniana.

A Força Aérea relatou impactos de 13 drones em 12 locais, além de fragmentação em outros cinco.

O comunicado especifica que as forças russas lançaram 145 drones de ataque -- Shahed, Gerbera e outros tipos -- desde as 18:00 horas de domingo (16:00 em Lisboa) e durante toda a noite, das áreas russas de Kursk, Oryol, Milerovo e Primorsko-Akhtarsk, de Chauda, na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e do território ucraniano ocupado de Donetsk.

Até as 08:30 da manhã de hoje (06:30 em Lisboa), as defesas aéreas haviam abatido ou neutralizado 126 aeronaves.

Entretanto, a empresa estatal ucraniana de eletricidade, Ukrenergo, informou que "devido à situação complexa no sistema elétrico causada pelos bombardeamentos russos" teve de implementar "cortes de energia de emergência em diversas regiões da Ucrânia".

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo destacou, sem fornecer informações sobre possíveis vítimas, que os sistemas de defesa aérea russos abateram mais de 90 drones ucranianos, incluindo 31 em Belgorod e 29 em Saratov.

A estes somam-se 25 em Voronezh, três em Bryansk, três em Tambov e um em Kursk.