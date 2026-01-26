Países asiáticos e do Norte de África olham exemplo europeu na área da energia

O deputado Eduardo Teixeira afirma que a energia é uma temática determinante para os vários países da Europa e do Mediterrâneo, sendo que estão traçadas várias metas a alcançar nos vários tipos de energia, seja ela nuclear ou ambiental. Os países asiáticos e do Norte de África procuram a experiência europeia para a tomarem como exemplo.

A Comissão da Energia, do Ambiente e da Água dos Países Euro Mediterrâneos, da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, está reunida na Assembleia Legislativa da Madeira, para abordar temáticas relacionadas com a protecção da vida selvagem e mitigação da degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos.

Portugal preside a esta comissão e tem tentado diversificar os temas em debate. “É uma oportunidade de dar a conhecer a Região e as suas potencialidades às várias delegações presentes, mas acima de tudo, para debater”, afirmou o presidente desta comissão.

“Na Região Autónoma da Madeira temos um grande exemplo na protecção da biodiversidade”, apontou Eduardo Teixeira, referindo-se à floresta Laurissilva, que ontem foi visitada pela comitiva desta comissão. “Foi muito importante para percebermos o trabalho que aqui é feito e o trabalho enorme que há para fazer nos vários países que compõem esta assembleia parlamentar, em que Portugal participa activamente”, indicou em declarações à comunicação social.

Para além dos países que fazem parte da assembleia parlamentar, participam nesta reunião os membros do Parlamento Europeu.