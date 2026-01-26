Governo Regional saúda libertação da lusodescendente Carla da Silva

O Governo Regional, em comunicado, saúda a libertação da lusodescendente Carla da Silva, que estava detina na República Bolivariana da Venezuela.

Para o Executivo madeirense "este desfecho representa um sinal de esperança e um passo positivo no caminho da defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e do respeito pelas garantias fundamentais", podemos ler na nota remetida à comunicação social.

Ainda assim, recordam que permanecem presos mais cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos, como é o caso de Juan Francisco Rodriguez dos Ramos, Fernando Venâncio Martínez e Jaime Orlando dos Reis Macedo, situações que continuam a merecer a atenção do Executivo liderado por Miguel Albuquerque, que se diz "firmemente empenhado na protecção dos cidadãos madeirenses e lusodescendentes residentes em países terceiros".

"A Região Autónoma da Madeira prosseguirá, em articulação com as entidades competentes, todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, com vista à libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respetivas famílias e a comunidade portuguesa na Venezuela", acrescenta o gabinete da Presidência do Governo Regional.